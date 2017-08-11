世大運》藝人瑤瑤與馬志翔加持傳遞聖火
台北世大運聖火傳遞目前正如火如荼在台北市進行12行政區的傳遞，而世大運執委會更特別安排16日、17日進行台北舊城路線與文化路線二場的傳遞，邀請郭書瑤與馬志翔兩位藝人擔任最後傳遞聖火的重要任務，同時也迎接即將到來的世大運。
周末二條路線負責聖火傳遞的火炬手有世大運台灣第一面金牌得主風速女王王惠珍、超馬好手陳彥博、極地冒險家林義傑、景美女中拔河隊與台北興富發棒球隊，以及世大運贊助商－富邦金控（由舉重選手郭婞淳代表）、統一集團、富順纖維工業、聯發科技、宏碁和悠遊卡、中華電信、台灣高鐵接力傳遞之外；世大運執委會特別邀請郭書瑤與馬志翔兩位影視圈代表擔任火炬手共同為世大運獻上祝福。
16日舊城路線將由郭書瑤擔任壓軸火炬手，郭書瑤曾經演出電影《志氣》，並獲得第50屆金馬獎最佳新演員，電影中她飾演拔河隊隊員，演繹景美女中拔河隊為臺灣爭光的積極奮鬥過程，深深感動台灣民眾，郭書瑤將在臺北電影主題公園從景美女中拔河隊手中交接火炬，並一路跑至中山堂，延續電影志氣精神，鼓勵本次參賽選手們展現運動員的堅毅不懈，齊力為台灣奪金。
17日文化路線台北當代藝術館至北美館路段將由馬志翔導演傳遞，馬志翔從演員轉戰導演，勇於實踐自我，曾執導電影《KANO》，描述1931年台灣嘉義農林棒球隊以魔鬼式訓練與其奮戰不懈的努力，一路打進日本「甲子園」的傳奇故事，
(中時電子報)
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