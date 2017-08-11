少觀所放暑假 更生協會陪玩夏令營樂翻天

台北少觀所聯合更生少年協會，舉辦為期3天的夏令營活動，學員們玩得不亦樂乎。（吳堂靖翻攝）

「原來夏令營這麼好玩！」台北少年觀護所的學員們，一年最期待的日子莫過於為期3天的暑期活動了，更生少年關懷協會連續5年，帶領50名志工前往少觀所，安排一系列的活動，讓學員施展筋骨、腦力激盪，並從中學習團隊合作，少年少女們玩得不亦樂乎，在活動中找回最純粹的自己。

為了讓學員們度過一個充實的暑假，少觀所聯合更生少年關懷協會、歐旻慈善基金會、台北地方法院等單位，舉辦為期3天的「更生轉化營」，活動多元，考驗智慧、體力，以及團隊合作，期盼藉此拉近志工與學員距離，以利出所後的後續追蹤。

更生少年關懷協會主任陳彥君表示，大多的學員回歸社會後，時常遭受歧視與不諒解，喪失自信，增加再次犯錯的機率，期待藉由營隊活動，拉近志工與少年的關係，並持續追蹤出所後的適應情形，讓這些迷途羔羊們不再徬徨。

本身從事教職的志工蔡小姐感嘆，「老天爺真的對這些孩子很不公平！」許多學員成長過程無法和其他孩子一樣，接受正確的觀念與生活方式，導致人生失控機率大幅提升，期盼社會對這些孩子能有多些包容與鼓勵！

(中時)