50歲搬運工疑似熱衰竭，送醫急救

從事搬運工作的男子疑似熱衰竭倒臥，消防人員救護送醫。（廖素慧翻攝）

熱爆了，搬運工熱昏了。50歲李姓男子今天中午11時多，正在大太陽下搬運廢料，突然暈眩、冒冷汗、嘔吐等疑似熱衰竭現象，同事趕忙為他灑水散熱降溫，他不支倒地，消防局第二大隊東區分隊趕往搶救，送醫治療。

救護人員趕到現場時，發現李姓患者仰躺於貨車上，據其同事指出，李男於貨車上搬運廢料搬運，頓時頭暈目眩、冒冷汗且嘔吐，大家為他灑水降溫，但他仍因體力不支而倒臥於貨車上。

救護人員攀爬至車上救護，初步評估他疑似有熱衰竭的現象，立即利用長背板將他固定後，移至擔架床上，穩定其生命徵象，送往嘉義基督教醫院急救。

消防局表示，夏日炎熱，本市動輒出現35℃以上高溫，熱傷害主要分為中暑及熱衰竭，中暑會使體溫高於40度以上，最嚴重恐致死；熱衰竭則因大量排汗造成水分、鹽分過度排出，導致頭暈、頭痛、低血壓、視力模糊甚至昏倒休克，提醒民眾，當中暑或熱衰竭時，若意識清楚，可以補充水分，但若是意識不清楚，不要勉強喝水，以免嗆到，儘快就醫，最後，除了補充水分外，也可以拿濕毛巾擦拭患者身體、腋下等部位，以幫助散熱及降溫

(中時)