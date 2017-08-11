50歲搬運工疑似熱衰竭 送醫急救
熱爆了，搬運工熱昏了。50歲李姓男子今天中午11時多，正在大太陽下搬運廢料，突然暈眩、冒冷汗、嘔吐等疑似熱衰竭現象，同事趕忙為他灑水散熱降溫，他不支倒地，消防局第二大隊東區分隊趕往搶救，送醫治療。
救護人員趕到現場時，發現李姓患者仰躺於貨車上，據其同事指出，李男於貨車上搬運廢料搬運，頓時頭暈目眩、冒冷汗且嘔吐，大家為他灑水降溫，但他仍因體力不支而倒臥於貨車上。
救護人員攀爬至車上救護，初步評估他疑似有熱衰竭的現象，立即利用長背板將他固定後，移至擔架床上，穩定其生命徵象，送往嘉義基督教醫院急救。
消防局表示，夏日炎熱，本市動輒出現35℃以上高溫，熱傷害主要分為中暑及熱衰竭，中暑會使體溫高於40度以上，最嚴重恐致死；熱衰竭則因大量排汗造成水分、鹽分過度排出，導致頭暈、頭痛、低血壓、視力模糊甚至昏倒休克，提醒民眾，當中暑或熱衰竭時，若意識清楚，可以補充水分，但若是意識不清楚，不要勉強喝水，以免嗆到，儘快就醫，最後，除了補充水分外，也可以拿濕毛巾擦拭患者身體、腋下等部位，以幫助散熱及降溫
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。