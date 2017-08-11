批柯文哲是過期鮮奶 王世堅：民進黨應推人選市長
台北市議員王世堅11日接受電台訪問時以「過期鮮奶」比喻台北市長柯文哲，他說，選舉不止是輸贏，還有是非和理念，民進黨應推出自己候選人，就算因此輸了選舉，至少贏了理念。
王世堅說，柯文哲就就像是一瓶過期鮮奶，難道民進黨要幫柯文哲背書改標籤換包裝？就算國民黨是毒奶，柯文哲過期鮮奶一樣不能入口，吃了會拉肚子腸胃炎。
他認為柯文哲最不好的行為就是「無中心思想、基本是非都沒有」，一直說謊，更出賣了台灣人的倫理也違背台灣人的價值；他更要柯文哲「不要政治綁架、感情勒索」，選舉要爭的並非只有輸贏，「更要有理想和是非」，而雖然民進黨如果推派自己候選人可能會輸掉北市長選舉，但卻可以贏得是非，因此呼籲黨內要派出自己的市長候選人；王世堅也透露，有很多的綠營基層支持者對柯文哲的表現很不滿，離選舉還有1年多，因此只要民進黨努力一定還來的及。
(中時)
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