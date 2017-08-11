產後才6個月 孝女捐肝救父
20歲年輕媽媽徐珮慈，不顧自己產後6個月，捐肝救回罹癌的爸爸徐永英，2人再續父女情緣，孝心令婆家大為感動，徐女11日出席梧棲童綜合醫院重生慶祝會，她感性地說：「我沒害怕也沒想太多、我只想救爸爸」。
苗栗55歲徐永英為水泥工，本身是C肝帶原合併肝硬化，3年前到童綜合確診為肝硬化合併肝癌，期間歷經多次治療腫瘤仍不斷復發，讓妻子及3名女兒感到不捨，徐珮慈雖已出嫁，但她認為妹妹年紀還小，自己要善盡長女之責，捐肝念頭也獲得丈夫及婆家的支持。
徐珮慈目前育有一名7個月大女嬰，她不顧自己產後才半年，6月17日將自己一半肝臟捐給父親。她說，看著父親逐漸康復，挨刀的痛楚都值得了，並不會在意腹部留下約30公分L型的刀疤。
徐永英說，當時反對長女捐肝，畢竟已出嫁又當媽媽，萬一手術過程有意外，也很難對親家交代，後來是女兒先簽下同意書，堅決要捐肝。昨天重生慶祝會中，徐珮慈給了爸爸一個大擁抱，父女情深表露無遺，徐媽媽說：「從絕望到重生，現在感覺很快樂」。
醫師薛冠群表示，徐爸爸目前恢復狀況穩定良好，各項檢查結果也都正常，體重變重了，但肝臟移植患者因免疫力變差，呼籲除了按時吃抗排斥藥物，還要戴口罩、盡量少到人多場所、不要與人握手，以降低自身遭感染機會。
(中時)
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