陸女駕訓班猝死 教練冷觀20分鐘延誤就醫惹議

大陸一名女子日前在駕訓班學開車時，身體不適猝死車中，然而事發後20分鐘才被送醫，駕訓班教練始終坐在車上未即時將該女送醫，引發家屬質疑。

陸媒報導，8月6號下午，大學剛畢業馬某在安徽合肥某駕訓班學車時，突發身體不適，她向教練求救但對方卻沒有理睬，最終馬某請求駕校的另一名女同學聯繫了她的同學和家人。

女大學生學車時猝死車中教練並未及時施救引家屬質疑，20分鐘後當馬某的同學趕到學校將她抱下車時，她已處於休克狀態，送醫後搶救無效死亡，這個過程中那名教練始終坐在車上沒有下車幫忙。

面對家屬質疑，駕訓班一直沒給出正式答覆，只一再強調等當地派出所的調查結果出來再說。

(旺報)