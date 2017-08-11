尪剃私處毛 珍妮佛安妮斯頓「很喜歡」

珍妮佛安妮斯頓接受訪問時自爆老公私處會剃毛！（圖／達志影像）

好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓和老公賈斯汀瑟魯斯（Justin Theroux）目前歡度結婚兩周年，她近來接受專訪，聊到夫妻相處情趣，笑稱老公不僅會使用自己的保養品，更大爆老公是個會刮除私密處毛髮的男人！

珍妮佛安妮斯頓近來接受《Refinery29》網站訪問，她笑稱老公會偷用她的洗髮精、保養品等，更說老公愛玩水，甚至爆他私處會剃毛，「這一點我很喜歡，我喜歡乾淨除毛的伴侶。」逗得粉絲不亦樂乎。

(中時電子報)