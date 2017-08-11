王世堅批世大運自我矮化 柯動怒：勿當個人政治使用

世大運手冊原以「中華台北（Chinese Taipei）」代稱台灣，台北市議員王世堅批北市府自我矮化。對此，台北市長柯文哲今天下午出席公開活動後，加重語氣回批「不要把這種東西，當作你個人的政治使用！」，他說，辦這麼大的國際比賽，不可能矮化自己，一定是在國際現實壓力下，做最大的努力處理。

王世堅接受廣播專訪說，世大運舉辦經費170億元，現卻配合中國大陸矮化台灣，FISU官方網站清楚寫上台灣，北市府負責編印的世大運手冊卻和中國大陸裡應外合，將台灣降格為中華台北，柯市府卻未積極處理。

柯文哲表示，辦一個這麼大的國際比賽，北市會自己去矮化自己嗎？不可能嘛！他說，一定是在國際現實壓力下，去做最大的努力處理，且辦這種國際大賽背後的辛酸，不用在這裡跟大家講，都是一場又一場的拉鋸戰。

他說，在這種國際局面下，沒辦法每件事百分之百達到國人的期望，他並加重語氣說，「不要把這種東西，當作你個人的政治使用」，辦這個國際比賽，背後的辛苦，不需要再去強調。

另外，有新北市議員點出選手村廁所不夠用一事，對此，柯文哲表示，如果有缺點，北市會馬上處裡，瓣這種國際大賽，且台灣從未辦過，相信一定會遇到很多困難，但很簡單，只要講了就馬上去處裡，例如北市常舉辦大型活動，需要臨時廁所，貨櫃車拉過去就可以解決。

他並抱怨，有問題講出來，北市就來改，北市是以辦國家喜事的精神辦這個活動，「不要每天在後面那種什麼心態，我覺得很討厭！」

(中時)