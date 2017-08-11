陸商務部：反對歐盟鎖定中國卡客車輪胎的「反傾銷調查」

華爾街見聞報導，8月11日，歐委會發佈公告決定對進口自中國的卡客車輪胎產品發起反傾銷調查。

中國商務部貿易救濟調查局局長王賀軍表示，歐方對卡客車輪胎產品發起反傾銷調查既損害中方企業利益，也不利於歐盟輪胎產業健康發展和消費者利益，中國輪胎產業對此反應強烈。中國政府將密切關注案件進展，切實維護中國企業的正當權益。

(工商)