找網紅宣傳世大運挨批 柯：嘴長在別人身上
台北市長柯文哲找網紅合拍世大運宣傳短片，遭民進黨立委姚文智質疑好像是柯的「個人秀」。對此，柯文哲下午受訪表示，嘴巴長在人家身上，不需要去講太多。
柯文哲表示，過去每次辦這種國際賽，廣告費怎麼買的？北市府還是盡量在最少的花費，讓世大運被大家看到。
媒體追問，姚文智認為柯文哲離民進黨價值已越來越遠？柯文哲則回應，姚文智不能代表民進黨，姚只是一個人。
世大運售票狀況備受關注，台北市議員王世堅今天接受廣播專訪時也提及，世大運到目前海外售票張數總共2693張，很多國家只有個數。
柯文哲表示，這幾天銷量有快速上升，且票賣得不好，「議員應該要去鼓勵樁腳一起買票，不是在這裡罵我們」，他認為，辦這種國際賽事要舉國一起努力，不是舉國一起扯後腿。
至於有無可能免費贈票？柯文哲說，如果現在突然說免費，對已經買票的人也是不公平，且辦國際大賽背後的辛苦、各種國際場合的折衝等，不需要拿出來講。
(中時)
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