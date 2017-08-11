太愛狗？詢問領養流程　賊2天後潛入偷狗

洪姓男子10日凌晨潛入中和動物之家偷臘腸狗。（葉書宏翻攝）

洪姓男子10日凌晨潛入中和動物之家偷臘腸狗。（葉書宏翻攝）

洪姓男子10日凌晨潛入中和動物之家偷臘腸狗。（葉書宏翻攝）

洪姓男子8日到新北市中和動物之家詢問臘腸狗認養方式，豈料，2天後凌晨4時許，竟潛入動物之家趁機將臘腸狗抱走，動物之家一度以為牠自行開門溜出，調閱監視器才發現，臘腸狗竟被洪嫌偷抱走，警方獲報掌握車牌1小時後將狗找回，訊後依竊盜罪將洪嫌法辦。

動保員洪色娥10日上班時，發現籠門打開臘腸狗不在籠內，起初以為是牠自行開門跑出，但找遍整個幼犬室內都沒有牠的身影，經調閱監視器，竟然發現洪嫌在凌晨4時許，偷偷跑進中和動物之家幼犬室內將牠抱走。

動物之家表示，洪嫌8日來過中和動物之家，當日有見到臘腸狗並詢問相關問題，工作人員也告知臘腸狗開放時間為10日上午10時，有意認養可以當日上午再過來認養牠。豈知，他凌晨先一步將狗偷抱走，讓當日上午欲認養牠的許多民眾到動物之家後十分傻眼。

新北市政府動物保護防疫處長陳淵泉表示，未經過認領養手續，私自將公立動物之家的動物帶走，已涉及竊盜及侵占罪，動保處已與警方合作偵辦，將會把該嫌犯移送地檢署偵辦，在此呼籲民眾，依正常程序認領養動物，以免觸法。

(中時)