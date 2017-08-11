「一見雙雕藝術季」再創白色熱潮

「2017一見雙雕藝術季」在暑假期間吸引不少親子遊。（台鹽提供）

衛福部調查顯示，五成以上國人尿碘濃度偏低，原可由食鹽中補充「碘」，偏偏因為外食比例攀升，常因坊間餐飲業者考量成本未選用加碘鹽，而錯失補碘良機；七股鹽山關心民眾健康，特別配合「2017一見雙雕藝術季」活動，設計「每天一碘．健康滿點」碘鹽特展，利用暑假旅遊高峰期，以寓教於樂、深入淺出方式，介紹簡單照顧全家人健康的訣竅，招攬親子遊市場。

搭上今年夏天的白色熱潮─「2017一見雙雕藝術季」活動，將雪白的鹽雕塑出愛的拱門、鑽戒、花朵、蛋糕等鹽雕創作，讓遊客一進到七股鹽山即感受到浪漫氛圍，從七月至今已吸引將近十萬人造訪！為感謝遊客愛護，本月再加碼推出「每天一碘、健康滿點」碘鹽特展及商品優惠回饋。

臺鹽的「每天一碘 健康滿點」碘鹽特展，展場以活潑有趣的畫風傳達「碘」為人體重要的必需營養素以及碘鹽歷史的由來，讓您在觀賞浪漫的鹽雕作品外，還能輕鬆補充碘鹽知識，另配合衛福部從今年七月一日起，提高碘添加含量及鹽品碘標示政策，臺鹽全系列包裝食用鹽品皆全面進行更名及加註「碘為必需營養素」標示，讓民眾能夠快速辨明所選用的鹽品是否加碘，保障民眾健康生活！

此外，臺鹽公司同時也配合衛福部「食鹽加氟」政策，推出「氟碘鹽」產品，從內到外照顧民眾口腔健康。讓牙齒保健從飲食做起，護齒內外兼顧，達到加倍防護的效果。除了碘鹽展，七股鹽山亦有「氟鹽知識家」常設展。

看完浪漫的鹽雕及補充完碘鹽知識後，一定要來品嚐鹽山園區內鹽滷咖啡、鹹冰棒、鹽滷豆花DIY等一系列鹽山在地獨有的鹹甜好滋味！以及日前新推出七股旅遊限定商品，包括標榜以內含獨家膠原蛋白及煥白成分，由內而外散發光采的「水潤煥白面膜」，另有「氟碘鹽」及「七股旅遊限定面膜」買一送一等眾多限定超值優惠，優惠活動搭配「2017一見雙雕藝術季」活動，只到八月底為止。

(工商)