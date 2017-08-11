尖峰用電量再創歷史新高 供電又亮紅燈

用電量創下歷史新高，供電紅燈再現。經濟部日前信誓旦旦表示不會再亮紅燈，結果今日下午尖峰用電創下歷史新高，供電意外又亮紅燈，備轉容量64.3萬瓩，備轉容量率1.77％，為史上第三低。

台電表示，今日全台高溫持續延燒，台北再破37度，用電量也持續攀升，下午1時54分時最高用電量達3641.7萬瓩再創歷史用電量新高紀錄。

冷氣禁令一解除供電就亮紅燈，對此，能源局副局長李君禮表示，不能單看節電措施，天氣狀況沒辦法完全掌握，用電量飆高主要是氣溫因素，沒有恢復冷氣禁令的打算。

李君禮再度重申，還是是沒有重新啟動節電措施的想法，目前還是預估下週供電情勢會比這週舒緩。

(工商)