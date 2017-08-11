MLB》達比修有超鐵粉 造型神似自稱「迷你達比修」
達比修有從遊騎兵轉到道奇，今(11日)作客亞歷桑納與響尾蛇交手，沒想到觀眾席上，竟也出現他的分身？他是一名穿著達比修道奇21號球衣的男球迷，背上繡著「MINIVISH(迷你達比修)」，還留著和達比修相似的絡腮鬍，據大聯盟報導，這名鐵粉只要達比修登板，都會到場看他投球。
這名球迷對達比修的熱衷，早在達比修還在遊騎兵時就開始；他穿上印有達比修背號和「MINIVISH」字樣的球衣，甚至髮型和鬍子，也都和達比修極為神似。而達比修如今轉戰道奇，他自然也跟著偶像一起轉隊，並在今天飛往亞歷桑那，拿著1顆迷你版的棒球，全程觀看達比修投球。
達比修也沒讓這名球迷失望，他此役雖投得跌撞，只投5局就用了106球，不過飆出10次三振，生涯前兩場在道奇的先發，是道奇隊史自1954年史普納(Karl Spooner)以來第二人。最後道奇以8比6贏球，達比修也摘本季第8勝，這名鐵粉親自參與達比修在道奇隊史留名的時刻，追星路是再添一筆成就了！
(中時電子報)
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