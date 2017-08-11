屏東集團結婚10月在墾丁 藍天大海好浪漫

屏東縣106年集團結婚即將於10月14日，在墾丁夏都沙灘酒店登場，鼓勵參加新人大膽地秀出自己的創意婚禮。（潘建志攝）

屏東縣106年集團結婚即將於10月14日，在墾丁夏都沙灘酒店登場，新人胡晉維及小川祐佳在現場舉行「合沙儀式」，預祝每對佳偶都能婚姻美滿、愛情永固。（潘建志攝）

屏東縣106年集團結婚即將於10月14日，在墾丁夏都沙灘酒店登場。以藍天為證、大海為媒，在浪漫的沙灘上許下幸福承諾，充滿浪漫幸福氛圍，是許多新人的夢幻婚禮。縣府也提供小家電、特色伴手禮，及度假飯店住宿券，即時起受理報名。

屏東縣政府從99年起舉辦集團婚禮，地點遍布全縣，包括縣長公館、大鵬灣、小琉球、竹田驛站、萬金天主堂等。今年首度移師墾丁，縣府也希望新人的蜜月旅行，不用花大錢遠赴國外，墾丁的山海沙灘也是很棒的蜜月選擇。

記者會上請到3組模特兒，分別以夢幻白紗、比基尼婚紗及南洋風婚紗，鼓勵參加新人大膽地秀出自己的創意婚禮。新人胡晉維及小川祐佳也在現場舉行「合沙儀式」，預祝每對佳偶都能像融合的雙色細沙，婚姻美滿、愛情永固。

胡晉維說，他和日本老婆是在澳洲打工認識，因年底就要到澳洲留學，兩人已辦理登記，因此無緣參加今年的集團結婚，非常可惜。

縣長潘孟安表示，屏東縣有優美的山水風景及豐富的人文文化，未來也會到原鄉部落、客家伙房聚落等處舉辦，每年展現不同主題特色，鼓勵新人們結婚蜜月在屏東、幸福成家在屏東，一同打造幸福下一代。

(中時)