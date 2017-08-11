世大運選手資料未審完 柯：資料需拜託他國
台北市議員王世堅今天接受電台訪問時表示，至今還有18％選手的安全資料尚未審核。台北市長柯文哲今天受訪表示，台灣過去多年被踢出國際刑警組織外面，須向美國、日本拿資料。他說，當台北市公務員用很大的力氣在準備時，應該大家一起支持，當然可以指出欠缺之處，市府會馬上處理，但不是每天看哪裡有欠缺在打自己，神經病！幹什麼！
柯文哲表示，台灣的反恐第一關，是不要讓可疑人物入境，台灣這麼多年來被刑警組織踢出，不是世界組織的一員，還要去拜託美國及日本提供協助，取得資料沒辦法那麼方便。
他坦言，仍有1／10的運動員還沒比對完畢，是由於資料不是台灣的，要拜託美、日提供資料庫比對，資料是最近才拿到，移民署也相當認真，一個個去比對。
柯文哲強調，在台北市公務員用很大力氣在準備的時候，大家應該一起支持，可以指出哪裡有欠缺，但不是拿欠缺來打我們自己。
(中時)
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