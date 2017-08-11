義竹鄉前瞻計畫基層說明會 嘉縣副縣長表示將力爭治水預算

立委蔡易餘11日上午在嘉義縣義竹鄉慈化寺舉辦前瞻基礎建設說明會暨基層座談會，超過百位鄉親出席聆聽，會中許多民眾關心地方淹水等情形並發表意見，副縣長吳芳銘與縣府水利處長林谷樺強調，嘉義縣政府針對前瞻計畫重點之一會放在水環境治理，並替義竹鄉爭取約17億前瞻治水預算大幅改善淹水情況。

此次說明會由吳芳銘、蔡易餘、農委會副主委翁章梁、經濟部水利署副署長曹華平及國發會國土處處長毛振泰等官員與鄉親直接面對面，讓地方民眾都能親自了解前瞻計畫重要性與內容，吳芳銘指出，透過前瞻計畫可改善淹水狀況、道路坑洞等問題，縣府目前已規劃不少前瞻計畫，包含了治水、義竹國小埤前分校成為長照2.0社區整合服務中心、村莊活動中心結構修繕補強、數位建設，加強公部門網路資安等基礎建設。

林谷樺表示，縣府所提出的前瞻基礎建設當中水與安全計畫，義竹鄉部分為新店排水約1億、後鎮排水0.4億、溪墘排水2.1億、過路子排水1.56億外加溪墘及新庄兩個滯洪池約12億，共17億預算來加強週邊水環境及改善易淹水地區，對義竹鄉親生活品質及安全能大幅度改善。

蔡易餘說，立法院三讀通過前瞻條例以4年為期，預算上限為4200億元，不僅可以改善城鄉差距，在資源困窘的嘉義縣可獲得更多幫助，其中水環境前瞻計畫內的水與發展、水與環境及水與安全三項更為重要，除可改善易淹水地區外，可以提升鄉親生活的品質，把過去無法做到的補足。

曹華平再次呼籲，由於臺灣目前用水量不斷增加，近年因氣候變遷快速，降雨量驚人，中央將朝供水穩定、防洪治水及水環境改善等目標努力，因此為解決嘉義縣淹水及區域排水功能，這次前瞻計畫將整合現有計畫，做整體的有效治理。

(中時)