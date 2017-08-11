MSCI明晟 擬將6檔個股加入中國A股指數
金融界報導 美國指數供應商：MSCI明晟10日公佈中國A股指數季度檢討結果，將在其MSCI中國A股指數中加入6檔股票，同時剔除3檔股票。
6家獲納入MSCI中國A股指數的公司，分別為分眾傳媒、巨人網絡、第一創業﹑神火股份、凱樂科技及現代製藥。3家A股公司被剔出，其中兩家為ST股，分別為ST三泰﹑ST眾和及西部資源。
MSCI還表示，將在其MSCI明晟發達市場指數中添加兩檔股票：日本瑞薩電子和德國凱傲（Kion）。
這些調整將在2017年8月31日收盤後生效。MSCI曾在6月表示，將在全球新興市場指標指數中增添中國股票。
(工商)
關鍵字：MSCI
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