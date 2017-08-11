鳳凰志工羅淑芬 榮獲全國救護志工菁英

經營超商的羅淑芬是嘉義市消防局鳳凰志工，當選今年全國救護志工菁英，將接受表揚，羅淑芬熱心地方公益事務，請失智長輩到超商當定時的服務人員，以此關懷長輩，而她更擔任醫院志工、鳳凰志工學習救護技術，隨消防隊出勤救護，去年曾榮獲「志願服務豔紫荊獎」。

第二分隊鳳凰志工羅淑芬自1999年起在嘉義基督教醫院擔任志工，幫忙量血壓及體重，也到勞保局當志工協助勞工，而由於這份菩薩心，2002年加入嘉義市消防局鳳凰志工隊，接受專業訓練後，取得初級救護員技術證照，跟隨消防弟兄出勤救護，熱心宣導CPR（心肺復甦術），以行動回饋社會，此次以優越的表現獲得106年度凰鳳獎救護志工菁英，是志工楷模。

(中時)