民代批南市公園管理不能「以罰代管」
台南市不少前往台南公園晨運的市民，最近紛紛接到違反台南市公園綠地管理自治條例的罰單，裁罰事項多為違規停放機車。根據市府工務局資料顯示，去年台南市公園「未經許可駕駛或違規停放車輛」全年為954件，今年1至7月更達687件。市議員邱莉莉認為，台南市大型公園每天使用人次決不亞於熱門景點或大賣場，但停車空間卻一直沒有妥善規畫，也未正視停車需求，導致違規停放車輛裁罰件數愈開愈多；她要求市府應著手進行公園使用者交通工具需求的總檢討，不能持續以罰代管。
邱莉莉說，台南市訂有自治條例，針對公園的違規使用開罰。據統計，公園違規使用類型以違反自治條例第九項第五款的「未經許可駕駛或違規停放車輛」最多，今年1-7月就達687件、月均數98件；其中，以台南公園最多共292件，其他依次為：運河景觀140件、水萍塭公園67件、南瀛綠都心63件、林默娘公園44件，幾乎都是機車違停。
邱莉莉指出，最近有多起市民收到台南公園周邊機車違規停放通知書，罰鍰1200元至6000元，有的被舉發時間還是上午8點之前，可見是晨運人士；工務局維護公園秩序訂自治條例並開罰是管理手段之一，但大型公園人次使用量和周邊停車空間供給量分屬工務局、交通局，2局對此並未進行過停車資源盤點與檢討，一旦工務局積極取締，當然罰單愈開愈多，問題始終未獲得根本解決。
邱莉莉強調，台南公園占地14.6公頃，市民除非步行或搭公車，否則勢必有交通工具停放需求，工務局無法處理停車問題只能開罰，是消極的管理方式；她要求工務局針對10公頃以上大型公園、以及人行道違停開罰件數嚴重的公園，與交通局和警察局共同進行交通工具停放問題的總檢討，才能讓公園增加可親近性，真正發揮公園使用的效益。
(中時)
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