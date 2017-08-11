JLPGA》輕井澤賽台4將首輪「1紅3黑」 姚宣榆71桿
總獎金8千萬日圓的輕井澤72女子錦標賽，台灣4女將今(11日)只有姚宣榆1人揮出紅字成績71桿(-1)，並列第23，劉依貞73桿(+1)並列第54，盧曉晴與蔡佩穎同以74桿(+2)並列第73。
本季已贏得2勝的盧曉晴，上1場Meiji高球賽以排名第2進入決賽輪爭本季第3勝，卻因傳出肩膀受傷只揮出76桿，最終退居並列第19作收；今在輕井澤72錦標賽首輪，也沒發揮原來水準，前、後9洞都打出1鳥2柏忌37桿，最終以74桿交卡，出現本季第2場淘汰危機。
日本女將比嘉真美子，首輪抓下8隻小鳥，沒有吞任何柏忌，以64桿(-8)獨走，領先排名第2的同胞辻梨惠3桿。
(中時電子報)
關鍵字：錦標賽
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