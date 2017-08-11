南市環保局闢謠：紙杯、鋁箔包仍需回收
台南市部分資源回收商因廢紙杯、紙餐盒等廢紙容器回收處理程序複雜而拒收，導致坊間誤傳廢紙杯、紙餐盒巳不用回收。台南市政府環保局鄭重闢謠，強調廢紙杯、紙餐盒仍是資源廢棄物，依舊要回收；民眾可交給清潔隊資源回收車或環保局指定的資源回收商回收，回收商地址等相關資訊可上環保局網站點選「訊息公告」查詢。
環保局表示，飲料紙杯、泡麵杯、紙便當盒、利樂包、鋁箔包等紙容器因需防水與保溫功能，生產時加入蠟、塑膠或金屬等複合材質，回收處理時較一般廢紙類處理程序更為複雜，且再生效率低，部分廢紙再利用廠商因而不願處理此類廢紙容器，導致下游的資源回收商或個體戶拒絕回收。
環保局強調，儘管部分資源回收商或個體戶拒收紙杯等紙容器，但這些紙容器仍是應回收的資源廢棄物，不能混入一般垃圾丟棄，籲請市民先將紙容器稍做清洗，以免發臭或孳生蚊蟲，然後交由環保局清潔隊資源回收車或指定的回收商回收。
(中時)
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