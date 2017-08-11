小小瑜海邊挺E奶 強風吹白T快爆開

小小瑜外型可愛，卻擁有火辣身材。(圖／翻攝自小小瑜臉書)

小小瑜不僅PO爆乳美照還自黑。(圖／翻攝自小小瑜臉書)

藝人小小瑜（張芯瑜）外型可愛，卻擁有火辣身材，近日她到海邊遊玩，並PO出美照。穿著緊身白T的她，傲人E奶貼著衣服，看起來都快爆開，讓粉絲看了都快噴鼻血，大讚她性感又自然。

小小瑜穿著白色短T露出小蠻腰，大方展現好身材，而剛好海邊風大，讓原本就緊身的衣服繃緊，讓白T看起來快爆開，讓網友看了都快暴動，「怎麼拍都好看」、「 這身材沒話說」。不過她不只PO出美照，也調皮自黑曬出被海風吹得狼狽照，頭髮亂飄又皺眉，她也被讚自然不做作。

(中時電子報)