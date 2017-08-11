羅傑斯盃》前球后可貝兒、大威 16強提前落馬

世界第3可貝兒羅傑斯盃無緣8強。(美聯社資料照)

不只「蠻牛」納達爾爆冷，羅傑斯盃女單也有3名種子提前落馬，前德國球后可貝兒(Angelique Kerber)、溫網女單亞軍大威廉絲(Venus Williams)以及波蘭女將拉瓦絲卡（Agnieszka Radwanska）紛紛16強淘汰，無緣8強。

2016年包辦澳網、美網冠軍，可貝兒今年卻一冠未得，法網女單首輪出局，溫網無緣8強也因此步下球后寶座，她11日羅傑斯盃16強賽面對目前世界排名934名的美國女將史蒂芬斯（Sloane Stephens)，只打了58分鐘就兩個2比6吞敗。

24歲的史蒂芬斯，過去生涯最佳排名曾來到世界第11，去年就奪下3座WTA冠軍，卻在8月逢腳傷來襲，整整休養11個月，排名滑落到900名，今年7月溫網才傷癒復出重返球場。

大威不敵烏克蘭美女史維托琳娜（Elina Svitolina），拉瓦絲卡則在16強賽遭遇硬仗，3比6、1比6敗給「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)。

(中時電子報)