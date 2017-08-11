肝腫瘤＋C肝 6旬婦忍痛就醫治療
台中市60歲洪姓婦人，日前突然感覺上腹部莫名疼痛，她以為是太累導致、不以為意，直到腹部痛到難以忍受，就醫檢查才發現肝臟竟長了顆8公分大腫瘤，同時被驗出罹患C型肝炎，所幸配合新式「載藥微球」栓塞治療，目前病情獲得控制。
亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師江承源指出，洪婦半年前升格為阿嬤，每天忙著照料孫子，日前突然上腹疼痛、胃口變差且體重減輕、容易疲累，她本以為是照顧小孩導致，沒料到竟是因為肝癌末期作祟，當下難以接受。
經醫療團隊與洪婦溝通、評估其狀況，建議採用栓塞療程控制病情，江承源說，但洪婦因害怕傳統栓塞的副作用，一度相當抗拒，之後決定採用使用新式自費「載藥微球」療法，搭配化療藥物治療，目前洪婦的肝腫瘤獲得控制且肝功能不再惡化，後續將再接受C肝新型口服抗病毒藥物治療。
江承源指出，傳統化療藥物栓塞是直接阻斷肝腫瘤的養分供應來源，雖可對抗腫瘤，但患者容易出現栓塞症候群，導致腹痛、發燒、肝指數上升等副作用；新型載藥微球則具有強力吸附及高度變形優點，能將化療藥緊緊附著，並通過腫瘤最小的血管分枝，再慢慢釋放藥物，避免化療藥造成全身毒性。
江承源提醒，目前國內約有8成肝癌患者同時罹患B肝或C肝，若B肝表面抗原或C肝抗體呈陽性者一定要定期追蹤，以降低肝癌發生率。
(中時)
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