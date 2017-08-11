台中國際動漫博覽會 歐系漫畫詮釋動漫特色風貌

「台中國際動漫博覽會」在台中文創園區開幕展出。（陳淑芬攝）

「台中國際動漫博覽會」在台中文創園區展出，台中市副市長林依瑩（右1）與立法院副院長蔡其昌（右2）到場參觀。（陳淑芬攝）

「台中國際動漫博覽會」以比利時漫畫家布雷希特．艾文仕（Brecht Evens）擔任展出主賓，今天在台中文創園區開幕展出。台中市副市長林依瑩表示，台灣過去動漫展以日系流行與Cosplay為主，博覽會則著重在台灣與國際漫畫創作的交流互動，打造全然不同的風貌。

「台中國際動漫博覽會」規劃有布雷希特．艾文士作品的「巴黎彩繪」及歐、台漫畫家出版品的「人物風采」兩主展區，舉辦歐洲與中市漫畫界人士對談交流講座，並推出播映國際動畫及手作工作坊，將展出到9月24日。台中市副市長林依瑩、立法院副院長蔡其昌及多名市議員參加開幕儀式，並參觀展出。

林依瑩表示，中市將活化第四市場舊址，打造台中成為ACG（動畫Anime、漫畫Comics與遊戲Games）產業中心，未來更將與文化部共同合作辦理「國家漫畫博物館」計畫，希望推動中市成為動漫城市。

蔡其昌說，在他的成長過程，動漫就佔了很大部分，「台中國際動漫博覽會」透過不同國家對動漫的詮釋跟表現方法，展現不同的文化層次跟深度。布雷希特．艾文仕則表示，希望來台能多接觸欣賞台灣本地漫畫家的創作。

適逢暑假期間，開幕當天就吸引不少參觀人潮，青年高中廣告設計科師生團體到場參觀，學生許恆禎表示，展出的歐洲漫畫作品較日本漫畫用色鮮豔，畫風趨近於藝術畫作；日本漫畫迷劉明憲則說，日本漫畫要表達內容一目了然，而展出的歐洲漫畫則較為抽象，需進一步思考深意。

(中時)