公務員「關冷氣 」解禁 台電今再發限電紅燈警戒
大林新1機上場救援後，台電本來預估本周五(11日)供電為警戒橘燈，沒想到今天熱爆，用電量創下3641.7萬瓩歷史新高，備轉容量僅剩64.3萬瓩，備轉容量率掉到1.77%，歷史第三低。台電緊急修下修燈號到「限電警戒」紅燈。
台電指出，公務人員不再關冷氣節電，原本節省的20萬到30萬瓩電力又回來，加上天氣太熱累積效應，導致今天備轉不足。
全台高溫持續，今日台北再破攝氏37度，用電量持續攀升，下午1時54分時最高用電量達到3641.7萬瓩，再創歷史用電量新高紀錄。歷史最低備轉率是1.64%，今天1.77%排第三低。備轉容量剩64.3萬瓩，距離限電準備黑燈僅僅僅只差14.3萬瓩，可說非常緊迫。
(中時)
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