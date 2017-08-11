中芯國際：中芯北方 獲24億美元注資

新浪財經報導，中芯國際11日公佈，於2017年8月10日，該公司、中芯北京、中國國家集成電路基金、北京集成電路製造子基金、北京工業發展投資管理、中關村發展集團、中芯控股與亦莊國投同意透過經修訂合資合同修訂先前的合資合同。

據此，公司、附屬中芯北京及附屬中芯控股同意進一步將現金12.24億美元注入合資公司中芯北方集成電路製造(北京)有限公司的註冊資本。載於先前的合資合同的尚未履行注資總額責任將由0增至12.24億美元。彼等合共持有合資公司的股權將維持於51％。

中國國家集成電路基金同意將進一步現金9億美元注入合資公司的註冊資本，其於合資公司的股權將由26.5％增至32％；及亦莊國投同意將現金2.76億美元注入合資公司的註冊資本，占合資公司的經擴大註冊資本5.75％。上述各方履行注資責任將導致合資公司的註冊資本由24億美元增至48億美元。

公告顯示，合資公司於2013年7月12日正式成立，主要從事測試、開發、設計、製造、封裝及銷售積體電路，地址位於中芯北京在中國北京經濟技術開發區的現址，其於2016年及2015年分別虧損約1.16億美元及5,688萬美元。

根據合資公司營運的環境及市況，合資公司預期成立及建立龐大產能並專注45奈米及更先進晶圓技術，目標是產能達致每月7萬片晶圓。

(工商)