中芯國際：中芯北方 獲24億美元注資
新浪財經報導，中芯國際11日公佈，於2017年8月10日，該公司、中芯北京、中國國家集成電路基金、北京集成電路製造子基金、北京工業發展投資管理、中關村發展集團、中芯控股與亦莊國投同意透過經修訂合資合同修訂先前的合資合同。
據此，公司、附屬中芯北京及附屬中芯控股同意進一步將現金12.24億美元注入合資公司中芯北方集成電路製造(北京)有限公司的註冊資本。載於先前的合資合同的尚未履行注資總額責任將由0增至12.24億美元。彼等合共持有合資公司的股權將維持於51％。
中國國家集成電路基金同意將進一步現金9億美元注入合資公司的註冊資本，其於合資公司的股權將由26.5％增至32％；及亦莊國投同意將現金2.76億美元注入合資公司的註冊資本，占合資公司的經擴大註冊資本5.75％。上述各方履行注資責任將導致合資公司的註冊資本由24億美元增至48億美元。
公告顯示，合資公司於2013年7月12日正式成立，主要從事測試、開發、設計、製造、封裝及銷售積體電路，地址位於中芯北京在中國北京經濟技術開發區的現址，其於2016年及2015年分別虧損約1.16億美元及5,688萬美元。
根據合資公司營運的環境及市況，合資公司預期成立及建立龐大產能並專注45奈米及更先進晶圓技術，目標是產能達致每月7萬片晶圓。
(工商)
關鍵字：中芯
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。