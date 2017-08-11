世大運即將登場 警強力掃蕩中部不法黑幫
刑事局中打為淨化「2017台北世界大學運動會」期間治安，強力掃蕩中部黑幫！破獲竹聯幫豹堂成員在地檢署押人的暴力討債及販毒、詐賭等集團；逮捕楊德文、陳俊甫、林文永為首的犯罪集團共37人到案，11日依違反組織犯罪防制條例等罪將嫌犯移送法辦。
刑事警局中部打擊犯罪中心副大隊長蔡燕明說，「2017台北世界大學運動會」19日登場，警政署頒布「靖夏專案」，針對可能危害社會治安及世大運進行的不法幫派展開威力掃蕩；中打鎖定中部地區不良幫派組合、據點等，全面展開監控並破獲3大犯罪集團。
刑事局在雲林縣西螺、斗六、虎尾等地，破獲以男子楊德文（30歲）為首的販毒集團，逮獲楊嫌等8人；該集團平常販售安非他命、毒咖啡等毒品，黨羽以恐嚇取財、妨害自由等手段，逼迫被害人就範。
警方並破獲以男子陳俊甫（32歲）為首的詐賭集團，經營筒仔麻將賭場，在飲料中下迷藥，趁被害人意識昏迷後趁機詐賭，向5名被害人詐賭2000多萬元；其中有1人被詐800多萬元，經警查獲陳嫌等17人到案。
中打還破獲以林文永（46歲）為首的暴力討債集團，對外扛著「竹聯幫豹堂」「海線角頭」名號，豢養多名小弟恃強凌弱，介入他人不良債權；以暴力脅迫手段，強逼被害人簽立本票強討債務。
林嫌等人甚至利用法院訴訟方式，俟被害人出現地檢署開庭後，無視公權力，在地檢署外強押被害人上車至幫派據點，對被害人毆打、凌虐後強逼被害人簽下本票及房屋讓渡書；其中1人欠債300萬元，卻被逼簽下1600萬元本票，才放行讓渠離去。
警方今天依涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、洗錢防制法、妨害自由、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移，將楊德文等37人移送法辦，並擴大追查有無其他在逃共犯及被害人。
(中時)
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