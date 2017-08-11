出櫃設計師下月宴客 男友談同婚「香港太落後」

鄧達智（左圖右）與醫生男友下月將結婚宴客。（圖／取自《on.cc東網》）

香港知名服裝設計師鄧達智家世顯赫，上月初他閃電宣布出櫃，與醫生男友陳梓欣結婚，為此更願意放棄千萬港幣祖產，被網友大讚真愛，近日兩人接受港媒專訪，談及婚姻平權，陳梓欣感慨香港在這方面思想仍太落後，期盼早日立法，保障同性婚姻。

鄧達智3年前因一場大病認清人生，也因此與醫生男友陳梓欣結緣交往，今年6月鄧達智替男友過生日時送上戒指，意外使慶生會變成了訂婚宴，決定攜手終生，兩人下月將宴客邀好友分享喜事，但確定不邀親人出席。

據香港《蘋果日報》報導，鄧達智與另一半接受專訪，談及華人世界對不同性取向的態度，陳梓欣透露，婚訊公開後，他在醫院收到不少祝福，民眾之間大多會互相尊重，唯獨在法律方面光是起頭就窒礙難行。

陳梓欣說，大家應該都聽過許多同志戀人到了老年或病危時，伴侶因無法律認可而無法代為簽字的故事，然香港對這方面的思想仍很落後，連社區動議想討論婚姻平權也會被否決，曾有過公職人員為海外註冊結婚的同性伴侶爭權成功的案例，但不久又因上訴否決，使陳梓欣相當灰心，但也不忘表示現階段只要了解彼此的真心與承諾，比任何保障更重要。

(中時電子報)