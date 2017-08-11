台中中山醫院周邊 警交通違規大掃蕩
台中中山醫學大學及附屬醫院周邊違停嚴重，轄區市警三分局為改善交通秩序，展開違規大掃蕩、取締違規行動，自上月1日起迄今，就在該區拖吊機車349部，明顯達到遏阻違停成效。
三分局指出，常因探病民眾為求一時方便違停，導致道路與人行道停車秩序紊亂，導致醫院附近常出現交通打結情況，因而自上月1日起配合中市交通局執行違規車輛拖吊，共拖吊機車349部。
勤工派出所也持續針對中山醫學大學及附屬醫院周邊路段執行交通違規取締，並在週邊張貼「禁止於人行道違停」告示；並自本月起將文心南路、建國北路口列為「行人路權」示範路口，每日上午7時至9時、下午5時至7時，配合義交人員對車輛「未禮讓行人」之用路人發送宣導單，以維護交通安全。
警方指出，中山醫學大學及附屬醫院周邊，共有：大慶院區、口腔醫學部停車場、細停二汽機車公有停車場及建國北路機車公有停車場等公民營停車場，停車空間充裕，民眾可多加利用，不要圖一時方便，免得被開單跟自己荷包過不去。
(中時)
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