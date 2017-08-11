不只旅費4萬有找！2018瘋日韓賞櫻 遊輪甲板開浴衣派對

中時電子報
/綜合報導
公主遊輪旗下首艘專為華人市場設計的旗艦船「盛世公主號」，重達14.3萬噸、船身長達330公尺，是公主遊輪18艘遊輪中最新最大的船隻，可容納3560名乘客。(圖/簡怡欣攝)
旅客凡在8/15前報名付訂，不限艙等每人即可現減3,000元，搭配中國信託丶花旗銀行丶玉山銀行丶台新銀行刷卡即可再折2,000元，團費最低4萬元有找，提供亞洲旅客體驗獨特的賞櫻樂趣。(圖/簡怡欣攝)
雄獅2018獨包盛世公主號 首創日韓千人賞櫻團
明年德島勝浦町將為雄獅旅遊的遊客封村賞櫻。（圖／雄獅旅遊提供）

國人瘋賞櫻，賞櫻旺季期間往往交通食宿供不應求，平均團費更超過4萬，適逢連假期間團費更要價5萬元不等。而國內旅遊業者與國際遊輪公司即將於明年推出日韓賞櫻行程，不僅規劃千人封村賞櫻、單車賞櫻、名人帶路、「迺夜市」等路上行程，還計畫在遊輪甲板開辦日本風味十足的浴衣舞蹈派對，現場交授日本傳統舞蹈教學之外，早鳥價最低還能以不到4萬旅費就能出發。

看準國人對頂級遊輪的市場需求以及民眾對賞櫻行程的熱愛，雄獅旅遊搶先市場獨家包下首艘為華人市場設計的豪華遊輪－盛世公主號，推出2018年日韓賞櫻包船，規劃3月26日、4月1日出發的2個梯次，目前銷售7成以上，其中3月26航次最為熱銷，銷售已有近9成，陽台艙也即將售罄。

國內旅遊業者結合主題旅遊與創新活動，用「遊輪+」的概念規劃專屬活動獨家包船，盛世公主賞櫻行程除了能搭上新型遊輪之外，雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍表示，這也是亞洲遊輪行程第一個的賞櫻包船航次、盛世公主號在台灣的第一個航次以及全球首例推出的千人賞櫻行程，不僅讓旅客只要出航一次，即可收集到鹿兒島、德島、大阪、釜山等知名賞櫻勝地打卡照，還能參加雄獅貴賓專屬的「勝浦町」封村賞櫻活動，讓旅客盡情享受最道地的日本賞櫻體驗。

此外，雄獅也將運動元素與賞櫻結合，舉辦單車賞櫻、名人帶路賞櫻路跑以及「迺夜市」活動，要讓旅客留下最與眾不同的賞櫻回憶。且台北世大運的熱血賽事不僅於陸地，以「2018年『獅』大運」為主軸，推出海上多元運動活動，包括：籃球、網球、桌球等世大運競賽項目的海上趣味運動競賽。

甚至是「超級名模生死鬥」邀請名模上船親授伸展台台步訣竅，並舉辦素人走秀競賽，在伸展台展現最耀眼動人的一面；嗓門大開運動讓遊客齊聚「海上好聲音 卡拉OK大賽」，一起競相高歌；「欣講堂」海上學院廣邀路跑、滑雪、登山與高爾夫球等各方運動好手，現身分享寶貴經驗；還有十足日本風味的浴衣舞蹈派對在甲板熱鬧展開，現場設有日本傳統舞蹈教學，讓大家有得跳、有得玩、有得學，以最日式的姿態嗨翻天！

(中時電子報)

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文章來源：更多資訊》2018盛世公主 賞櫻盛事

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
關鍵字：運動旅遊行程
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