鎖定銀髮商機 日托安親彷如幼稚園

業者看好銀髮族日托市場，特別引進幼稚園模式，招收亞健康老人為學生。(林欣儀攝)

老人也能上幼稚園！看好台灣銀髮族照護市場，業者首創全台之先，在台中屯區成立「銀髮學園」，引進幼稚園教學模式，提供亞健康族老人照護、防老相關課程，來上課1個多月的林阿公直呼「讚」，認為上課讓自己變年輕。

80歲的林阿公原本從事貿易工作，退休已10餘年，他笑說，當老師的兒子白天工作，自己則在家裡看書、看電視，把眼睛都看壞了，也曾參加過社區照顧關懷據點，但實在無法適應那樣的模式，只好繼續一個人窩在家裡。

林阿公說，日前到銀髮學園試讀，每天跟著年輕的老師們捏捏豆子、做美勞，也上一些適合老人的課程，覺得生活變得有趣，感覺更是變年輕了，不再被人叫「老頭子」，活得有尊嚴。

銀髮學園園長戴婉祺表示，學園引進幼稚園教學模式，每天規畫提升體適能的健康促進、培養認知能力的特色活動及配合節慶的主題課程，幫助老人提高活動力、減緩失能與失智情況，希望透過讓老人上幼稚園的概念，幫助他們老年生活更愉快。

戴婉祺強調，目前許多人對長照的概念都著重在失能、失智情況較嚴重者，政府雖也針對亞健康銀髮族規劃社區關懷據點，但每周1至2次的課程無法滿足老人需求，盼藉由學園模式讓大家更重視亞健康銀髮族群的需求。

(中時)