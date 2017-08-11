傳奇軍師來臨！桃猿阿迷趴孔明變「諸葛洪中」

諸葛孔明阿迷趴參戰，與諸葛洪中搭配。(猿隊提供)

Lamigo桃猿隊今年的阿迷趴進化成為「阿迷無雙」，諸葛孔明與被稱為「諸葛洪中」的猿隊總教練洪一中在桃園合流，增強桃猿軍團在「阿迷無雙宇宙」中的戰力，猿隊將於阿迷趴國軍英雄日活動第一天(23日)送給購買預售票的球迷朋友「真三國無雙8」阿迷戰士之孔明參戰卡。

今年猿隊阿迷趴與「真三國無雙8」的結合是三國無雙系列首度以正史為出發點，與職棒球隊合作，也是「真 三國無雙8」首度從無雙的世界穿越到職業棒球的宇宙，阿迷戰士與「真 三國無雙8」的武將軍隊在桃園合流聯名，共享賽後勞軍大宴歡唱慶功，與桃猿軍團的10號隊友一起馳騁沙場，感受一騎當千的戰鬥。

「阿迷無雙宇宙」發出第一道軍令狀，讓卡中的孔明換上「諸葛紅中716勝戰袍」亮相，是孔明首度以Lamigo的阿迷戰士身份亮相。接著包括蜀漢關羽丶趙雲，魏帝曹操丶吳帝孫權等三國名將，也都將率兵前來中猿力挺桃猿軍團，並且穿上桃猿戰袍，號召三國大軍穿越桃園聯名合流。

(中時電子報)