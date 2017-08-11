傳奇軍師來臨！桃猿阿迷趴孔明變「諸葛洪中」
Lamigo桃猿隊今年的阿迷趴進化成為「阿迷無雙」，諸葛孔明與被稱為「諸葛洪中」的猿隊總教練洪一中在桃園合流，增強桃猿軍團在「阿迷無雙宇宙」中的戰力，猿隊將於阿迷趴國軍英雄日活動第一天(23日)送給購買預售票的球迷朋友「真三國無雙8」阿迷戰士之孔明參戰卡。
今年猿隊阿迷趴與「真三國無雙8」的結合是三國無雙系列首度以正史為出發點，與職棒球隊合作，也是「真 三國無雙8」首度從無雙的世界穿越到職業棒球的宇宙，阿迷戰士與「真 三國無雙8」的武將軍隊在桃園合流聯名，共享賽後勞軍大宴歡唱慶功，與桃猿軍團的10號隊友一起馳騁沙場，感受一騎當千的戰鬥。
「阿迷無雙宇宙」發出第一道軍令狀，讓卡中的孔明換上「諸葛紅中716勝戰袍」亮相，是孔明首度以Lamigo的阿迷戰士身份亮相。接著包括蜀漢關羽丶趙雲，魏帝曹操丶吳帝孫權等三國名將，也都將率兵前來中猿力挺桃猿軍團，並且穿上桃猿戰袍，號召三國大軍穿越桃園聯名合流。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。