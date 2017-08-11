急急急！超缺血，快挽袖！

暑假缺血嚴重，捐血站呼籲大家踴躍捐輸。(許素惠攝)

周休雲嘉捐血活動表。（許素惠攝）

前2周的豪雨加上暑假學生血源告罄，血庫空空，台南捐血中心醫療用血不足，缺血情況相當危急，目前A型血庫存只剩2.1天，O型3天，全數血型合計不足4天，已達危險等級，疾呼大家快挽袖救人。

雲林雲鳳獅子會8/12（六）9:00-16:00在斗六圓環水利會前舉行捐血活，捐輸者將送醬油禮盒及抽福袋。8/13（日）9:00-16:30斗南火車站前則由斗南扶輪社舉辦捐血，推出抽獎活動，獎品有腳踏車電風扇及多樣實用禮品。

(中時)