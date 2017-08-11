若北韓真發射飛彈 關島：僅有14分鐘反應

停靠於關島安德森空軍基地的美軍B-1B長程戰術轟炸機。（圖/美軍安德森基地臉書專頁）

據今日美國網（USA Today）報導，隨著北韓威脅向關島（Guam）射飛彈的議題愈炒愈熱，關島官方今日出面回應，該區國土安全局發言人珍娜（Jenna Gaminde）表示，若此事成真，而關島恐怕僅有14分鐘的時間，進行撤離居民和攔截反擊的準備。她表示，「一旦偵測到異狀，政府將與軍隊合作，透過廣播、本土媒體、村長和社群媒體，立即通知所有的居民，向低窪地區進行躲避和撤離。」珍娜也呼籲民眾，近期內最後隨時打開各種能接收警急通知的媒介，也防萬一，也能確保自身的生命財產安全。

作為美軍在亞太地區的中繼站，關島擁有兩座軍事基地：北部的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）和南部的海軍基地。過去在越戰期間，不僅曾暫時收留多達10萬人的越南難民，更曾於此派出至少155架B-52同溫層堡壘轟炸機（B-52 Stratofortress），對越南、寮國等地進行轟炸。如今，除了B-52外，關島安德森空軍基地也曾多次迎來B-2幽靈戰略轟炸機（B-2 Spirit）和B-1槍騎兵戰略轟炸機（Rockwell B-1 Lancer）兩種長程戰略轟炸機。

美軍的C-5「銀河」運輸機停靠在關島安德森基地。（圖/美軍安德森基地臉書專頁）

除了空軍，在關島亦長期駐守4艘洛杉磯級核動力攻擊潛艦（Los Angeles-class submarine），分別是芝加哥號（USS Chicago）、基韋斯特號（USS Key West）、俄克拉荷馬號（USS Oklahoma City）和托皮卡號（USS Topeka）。目前駐防於關島的軍事人員約有7,000多人，多數為水手和飛行員，而本地居民則有約16萬人，近4成為當地的原住民查莫洛人（Chamorro）。

北韓揚言以「火星-12型」飛彈（Hwasong-12 rockets）攻擊關島，也確實讓不少與世無爭的居民，在早晨醒來看見新聞時嚇了一大跳，不過，北部的安德森空軍基地中有佈署薩德系統（THAAD），對於遠方的威脅，不少受訪的民眾對系統很有信心，堅信薩德能保護他們的安全。實際上，若北韓真的發射，頭痛的不只有關島，飛行軌跡可能經過島根、廣島和高知三縣的日本，恐怕將比關島更加傷腦筋。

(中時電子報)