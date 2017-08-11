家中沒冷氣嫌太熱 偷拆他人家冷氣

江嫌已先拆下1台冷氣，拆第2台時被人發現。（王揚傑翻攝）

江嫌已先拆下1台冷氣，拆第2台時被人發現。（王揚傑翻攝）

47歲江姓水電工昨（10）日下午2時潛入他人住宅，企圖行竊冷氣機，拆卸時遭屋主友人撞見，江嫌謊稱受屋主雇用到場拆卸冷氣，但卻無法交代屋主資訊，友人報警並聯絡屋主，江嫌才坦承企圖行竊，但是因為家中缺冷氣才已起意竊盜，並無意變賣圖利。

江嫌昨天下午行經新北市板橋區南雅西路時，發現某戶民宅無人在家，遂起意行竊，爬牆進入屋內後先拆下1台窗型冷氣，到屋外拆卸另1台分離式冷氣時，被屋主友人發現，立刻質疑江嫌並通知屋主及警方。

警方到場，江嫌謊稱是屋主找他拆冷氣，但卻無法交代屋主的資訊，隨後屋主返家，江嫌才坦承行竊。偵訊後，警方以竊盜罪嫌將江嫌移送偵辦。

(中時)