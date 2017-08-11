總統是否說一例一休彈性不夠 ？府：立場沒變
工商協進會理事長林伯豐轉述今與蔡英文總統會面時，蔡總統也表達「一例一休」彈性確實不夠，工商團體盼能修法補救。總統府發言人林鶴明沒有正面回應，只再度重申對於勞動產業周休二日或一例一休的政府立場很清楚沒改變。
總統府發言人林鶴明在今天舉行的記者會中表示，過去好幾次會面，有不同代表對象轉述總統說法；對於勞動產業周休二日或一例一休的政府立場很清楚沒改變，不同代表的理解、揣測、說明，本來就會有轉述問題。
林鶴明強調，政府的立場是，勞基法修法目的是改善勞動條件，過去一段時間，新政策實施後，失業率是最低、第一級勞工加班費最高，都是新政策實施後成果，勞基法修法完成後，實施以來，勞工全面週休二日實現、年輕初就業勞工特休假、全國國定假日恢復一致，都透過修法落實。
林鶴明表示，輔導期間，各類型產業勞工有不同適用情況樣態，政府相關部會持續聽各方意見、持續改善勞動條件，讓勞工有更好就業和生活品質。
(中時)
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