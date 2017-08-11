雲縣售票藝文活動演出 受票房考驗

雲林縣音樂廳的演出活動，各自發揮揪人功力，目標座無虛席。（周麗蘭攝）

在雲林縣付費演出的藝文活動很受票房考驗，除了兒童劇以外，不過明天將上檔的人偶劇「蠟筆小新」卻僅五成多票房，文化處連忙催票救火。

兒童劇在雲林縣普遍有8成票房，「蠟筆小新」由成立15年的精靈劇團演出，文化處以為暑假期間家長會更捧場，未料到本周才賣出4成，這幾天用力催票，終於有近6成票房。

不過即使索票進場，也不見得有好票房，幾個月前知名吉他演奏團體到雲林演出，竟只有100至200個觀眾。

文化處長林孟儀表示，農業縣的藝文人口不容易培養，使用者付費的觀念仍在建立中，目標是每一場售票能有5成票房，也才夠成本。

林孟儀指出，雲林縣音樂廳一年約有100場演出，僅30場是售票，縣內音樂團體演藝團體大多苦哈哈，鼓勵他們從150元開始售票，才能永續經營，現在不做以後還是要做。

表演藝術科長蔣明新指出，在雲林縣演出多要靠口碑，令人覺得沒看過至少也聽過，上月演出的「舞鈴」票房9成5，是今年以來賣座最佳的，觀眾也感到值回票價。

(中時)