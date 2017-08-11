太空包製造廠鍋爐燃油外洩 新社飲用水險遭汙染
台中市新社區一家太空包製造廠昨因鍋爐控制閥故障，燃料油從廠內外流至排水溝，民眾聞到刺鼻臭味，徒步沿著溝渠尋找汙染源，發現水面漂浮油，晚間6時許向警方報案；東勢警方獲報前往追查，發現油汙來自協成里一家太空包製造廠，通報環保局裁罰並限期回收汙油。
昨日輪休的東興所長劉國富趕回處理，他表示，到場發現溝渠水流漂浮一層黑油，且充滿刺鼻味道，經過與民眾一起往上尋找汙染源，赫然發現是太空包製造廠的鍋爐控制閥漏油，約有500公斤燃料油流到下游矮山坑溪排水溝。
太空包廠負責人翁男坦承，昨早上6時就發現控制閥故障，有派員工以吸油布及木削處理防止擴散，但漏油無法控制，造成外流至排水溝。報案民眾則稱，黑油已流到下游華豐一街，可能影響田寮簡易自來水。
員警現場聯絡田寮簡易自來水管理委員會到場協助處理，初步評估可能受汙油影響飲水的戶數約80戶，但因取水源頭已關閉，研判尚無居民喝到汙染水源。
環保局稽查人員到場檢測田寮簡易自來水水塔水質，PH值為7.42，酸鹼值未超標，飲水安全無虞。環保局指出，外洩油料為碳氫化合物，有刺鼻臭味，但對人體健康不會有立即性影響，依違反水源法裁罰業者3萬至300萬元。
太空包製造廠從昨夜起加派人手回收汙油，於今日上午10時30分左右清理完畢。
(中時)
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