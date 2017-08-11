學校演出衝人氣 發3000張票搶938個席次
雲林縣音樂廳1年100多檔演出，各級學校就占30多檔，為求938座位爆滿都超發門票，今年五月間雲林國中舞蹈班成果發表發出3000張索票，爆滿到開演前還有500人排隊，志工被罵臭頭，文化處此後要求各校發1500張票為限，不能無限制動員。
文化處表示，雲林國中舞蹈班畢業舞展當晚場內位子早就坐滿，表演前10分鐘場外還鬧哄哄，500多個觀眾排隊進不了場，怒斥志工不通人情，拍照傳臉書投訴縣長，後來才得知校方發出3000張票。
處長林孟儀指出，成果展動員親朋好友來看無可厚非，大多估八成票，頂多發出1500張，2000張已經超量，何況3000張，音樂廳內沒有站票、也不能席地而坐，是為了逃生安全以及欣賞品質。
科長蔣明新表示，檢討此一事件，以後比照外縣市，即使索票也要印席次對號入座，但這有利也有弊，怕有些人沒拿到票不來，目前先約束各校索票上限1500張。
文化處每年10月1日到11月15日接受隔年演出申請，國小、國中、高中就申請30多場次，去年多到不計其數，以5月、6月最熱門，今年五月就有斗六國小舞蹈班、雲林國中舞蹈班、正心中學音樂班；六月有蔦松國中音樂班、土庫國中國樂藝才班、斗六國中藝文團隊申請演出。
(中時)
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