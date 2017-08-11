倫敦市中心地鐵傳失火 濃煙密佈 民眾疏散

位於倫敦主要購物區中心的牛津街圓環地鐵站列車周五冒出濃煙，乘客紛紛掩鼻，但稱聞到塑膠焚燒的味道。（圖/推特）

英國地鐵列車在牛津街圓環（Oxford Circus）站傳出失火的消息，濃煙從車廂冒出。目擊者說，聞到塑膠焚燒的味道，「很恐怖」，而牛津街圓環地鐵站就位於倫敦主要購物區的中心。

據《電訊報》（The Telegraph）11日報導，在列車冒出濃煙後，貝克盧線（Bakerloo line）已暫時停駛，並疏散民眾。不僅如此，據說維多利亞線（Victoria Line）也有煙冒出。

據路透報導，英國消防人員說，他們接獲通報，相關人員已趕赴現場，進行調查。由於緊急服務處採取因應措施，目前牛津街圓環地鐵站已關閉。

一名乘客告訴網路媒體BuzzFeed News︰「突然間，煙霧開始灌入車廂，引起恐慌，大家朝車廂前面跑，並貼近地板。」

(中時電子報)