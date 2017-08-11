紅點設計獎揭曉 嶺東科大成績斐然

嶺東科大得獎作品「食悟鏈」，透過設計體悟食物與人、文化、環境、社會與美學之間的關係。(嶺東科大提供)

德國紅點設計大賽成績日前揭曉，嶺東科技大學視傳系、數媒系學生，分別以「食悟鏈」、「獸 Soul」等創作奪獎，總計有6組作品榮獲紅點視覺傳達設計獎，另流設系有2組作品榮獲紅點概念設計獎，堪稱今年最大贏家。

視覺傳達設計系畢業設計主題成果「食悟鏈」，透過設計體悟食物與人、文化、環境、社會與美學之間的關係，期望能讓更多人開始注重食物的相關問題，了解食物的多樣及多變性，講述食物與生活之間的串連，產業結構的進化，以及人類與食物間的共生，在紅點設計獎中獲得評審青睞。

此外，數媒系設計作品中的2D動畫組「獸 Soul」，在2016年即以動畫劇本入圍國內放視大賞獎項，這次又奪下紅點獎，讓師生相當振奮。

嶺東科大指出，學校自2015年開始參加象徵設計界奧斯卡的德國紅點設計競賽，已連續3年獲得佳績，今年更在來自世界50個國家、8千多件作品中脫穎而出，一口拿下6組作品榮獲紅點視覺傳達設計獎、2組作品榮獲紅點概念設計獎，表現令人驚豔，師生將於10月組團前往柏林領獎。

(中時)