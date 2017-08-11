遭爆代行政委職務 政院秘書長陳美伶駁斥指控

針對媒體報導「政院秘書長遭爆代行政委職務」，行政院秘書長陳美伶今（11）日下午聲明，有關她對法案的研商或協調會議，均本於幕僚職責，承行政院長命令辦理，並無違反法令規定或僭越專擅的情形。

陳美伶指出，《行政院組織法》第5條規定，行政院置政務委員7人至9人，特任；同法第11條規定，行政院置秘書長1人，特任，綜合處理本院幕僚事務。無論政務委員或秘書長，都是組織法明定設於行政院本部、襄助行政院長的幕僚，隨時依照院長指派，處理指定業務，最後政策決定權仍由院長拍板。

陳美伶表示，自受命擔任現職以來，均戰戰兢兢、謹守分際，忠實執行長官交付的任務；全體行政團隊在院長的領導下，更時時刻刻以國家福祉為念，希望能貢獻一己之力，為人民創造幸福美好的生活。少數人士刻意借題發揮、意圖離間行政團隊的行為，實不足取，深表遺憾。

(中時)