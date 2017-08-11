遭爆代行政委職務 政院秘書長陳美伶駁斥指控
針對媒體報導「政院秘書長遭爆代行政委職務」，行政院秘書長陳美伶今（11）日下午聲明，有關她對法案的研商或協調會議，均本於幕僚職責，承行政院長命令辦理，並無違反法令規定或僭越專擅的情形。
陳美伶指出，《行政院組織法》第5條規定，行政院置政務委員7人至9人，特任；同法第11條規定，行政院置秘書長1人，特任，綜合處理本院幕僚事務。無論政務委員或秘書長，都是組織法明定設於行政院本部、襄助行政院長的幕僚，隨時依照院長指派，處理指定業務，最後政策決定權仍由院長拍板。
陳美伶表示，自受命擔任現職以來，均戰戰兢兢、謹守分際，忠實執行長官交付的任務；全體行政團隊在院長的領導下，更時時刻刻以國家福祉為念，希望能貢獻一己之力，為人民創造幸福美好的生活。少數人士刻意借題發揮、意圖離間行政團隊的行為，實不足取，深表遺憾。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。