世大運》 教頭神隱 主將傷退 男足拉警報

世大運足球開踢倒數1周，男足教頭黑田和生目前仍在日本，並未隨隊領軍。（資料照片／李弘斌攝）

旅外好手陳昭安（左）因為左腳踝韌帶撕裂，雖被登錄至臺北世大運20人名單，但已確定無法出賽。（李弘斌攝）

臺北世大運足球比賽開踢倒數1周，但中華男足教頭黑田和生仍留在日本，生病傳聞仍待進一步證實。旅外好手陳昭安因左腳踝受傷確定無緣世大運，加上可否更換名單的訊息掌握有誤，爭取到北控俱樂部放行陳浩瑋卻無法登錄。中華隊群龍無首、主將免戰又不能換人，陣容與士氣都拉起警報。

世大運男足日前才結束至日本神戶的移地訓練，原本要在返台前宣布最後正選名單，但黑田最後3天並未現身，改為8日於中華足協網站公布。糟糕的是，最終名單和7月13日體育署記者會所公布的20人完全相同，也就是說名單早已定案，讓不少1個月來跟著集訓、懷抱希望卻落榜的培訓隊球員直呼「莊孝維」。

「要是名單早就已經定了，幹嘛叫其他人去做白工？」一位不願具名的球員私底下表示，「如果最終名單跟原本公布的不一樣，真的有換人，就算不是我，我也可以接受。這樣讓人感覺很不受尊重。」

事實上，世大運男足的20人名單，早在7月初就按大專體總的要求送出，體育署於7月13日召開記者會提前公布中華代表團參賽名單，至於整個賽事的國際報名，則是在7月19日截止。

陳浩瑋（左）原獲母隊北控放行參加臺北世大運，可惜最終登錄不及。（資料照片／李弘斌攝）

中華足協表示，當時並不清楚那是否為最終名單，按照以往參加足球國際賽，到技術或領隊會議才會確認的慣例，仍抱有更換名單的一線希望。因此，7月底中華足協理事長林湧成到對岸走訪台灣好手效力的職業足球俱樂部，拜會北控高層還爭取放人參加世大運，得到可以放陳浩瑋、但溫智豪不行的答案。

陳浩瑋是台灣足球員個人盤帶、突破的佼佼者，能參賽當然是世大運利多，但足協上周向大專體總確認，答案是已經無法換人。因此，就連7月初在全運會資格賽受傷，導致左踝韌帶撕裂、無緣世大運的陳昭安，仍會占住1個正選名額，中華男足在世大運只能以19人應付每兩天踢1場的密集賽事。

(中時電子報)