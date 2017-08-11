道路施工義交服裝不整 南市副議長協調解決

台南市道路施工，部分包商僱用義交指揮交通，但因義交服裝參差不齊，除了有礙市容觀瞻外，不少義交也反映，由於在道路指揮交通，工作具危險性，希能執勤時投保意外險。台南市副議長郭信良邀集市府工務局主任秘書鄒譽名協調，希能統一義交服裝，並投保意外險；鄒譽名說，將會簽報上級同意。

郭信良認為，目前台南市區進行多項路平專案及道路工程，但包商僱用的義交服裝參差不齊，有的相當老舊，不但影響觀瞻，指揮交通的權威也備受質疑。鑑於義交指揮交通全站在道路上，人車來來往往，對人身安全造成威脅，希能投保意外險，讓安全能有保障。

鄒譽名答覆指出，道路義交均委由包商僱用，統一服裝及加保意外險確有必要，但因涉及經費動支，將簽請上級同意後處理。

(中時)