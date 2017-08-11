出發泰國前必知！出入境卡將改版 10月擬上路

夏季泰國旅遊人潮眾多，日前曼谷廊曼機場面臨通關混亂，傳出有旅客因此排隊5小時才通關。而泰國近日宣布，將改版出入境卡填寫格式，擬10月起改為新版表格，有助於機場旅客通關效率。

近期泰國機場湧入大批通關旅客，除了緊急安排新增海關櫃位；根據多家外媒報導，泰國當局也計畫在10月實施新式出入境卡，把外籍旅客原本格式排版改為雙面表格，正面左、右各為出入境個人、航班等資料，填寫內容不變，但官方認為藉此可縮減審查與旅客排隊時間。

此外，泰國部分國際機場也有意開放香港與新加坡旅客「快速通關」服務，提供旅客省去30分鐘的排隊過關時間，向入境部門註冊即可使用，且入境審查手續時間可從原先1分鐘縮短到20至30秒。

(中時電子報)