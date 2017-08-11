宋家豪辦到了！育成選手拚上樂天一軍

宋家豪圓夢！從育成選手熬出頭，登上樂天一軍。(中央社資料照)

台灣小將宋家豪日前甫獲樂天肯定，從育成選手轉為正式球員，如今他總算熬出頭，今(11日)被叫上樂天1軍，有機會在今晚樂天對歐力士的比賽亮相。

今年24歲的宋家豪，2016年被樂天簽為育成球員，奮鬥2年後，於7月31日日本職棒登錄截止日，被樂天轉登錄為支配下球員(正式球員)，結果不到2周，今再被升上1軍。

宋家豪最快球速152公里，擅投曲球、滑球、變速球與指叉球，該球團副會長星野仙一在他甫轉為正式球員曾說：「宋家豪先發、中繼都很擅長，直球與變化球的控制都很好，很期待他之後的表現，希望能成為台灣的代表投手。」。

由於宋家豪的期待很高，因而今將他升上1軍，助球隊保住戰績第1位置。樂天鷹目前在太平洋聯盟戰績排名6隊之首。

(中時電子報)