世大運》男足內憂外患 衝擊亞洲盃資格賽

陳昭安在亞洲盃資格賽客場對新加坡頂進致勝球，卻因踝傷無法出征臺北世大運。（中央社資料照）

中華男足6月10日在亞洲盃資格賽客場逆轉擊敗新加坡，讓關心台灣足球再次燃起希望，原本寄望再藉臺北世大運整合資源，繼續向上提升。但目前世大運代表隊內憂外患，9月5日對巴林的亞洲盃資格賽恐怕慘了！

世大運代表隊這次出現無法更換名單的爭議，其實最後沒能補進陳浩瑋事小，畢竟他的真正舞台還是對岸的職業足賽。真正傷害是以為上月中公布的不是最終名單，隨隊集訓1個月、以為自己仍有機會的球員，最終白忙一場感到受騙，重創球員對中華足協與教練團的信任。

陳昭安（左）因傷無法參加臺北世大運，學長柯昱廷也沒辦法遞補，雙雙成為本屆的遺珠之憾。（資料照片／李弘斌攝）

旅外好手陳昭安受傷，篤定無緣臺北世大運。今春與中超長春亞泰解約返台的「蝌蚪」柯昱廷，原本是很好的頂替人選。但隨隊集訓月餘，就是希望能夠擠入20人名單，從教練團得知的訊息也是還有機會，豈料早在7月13日體育署公布中華代表團的參賽名單時，他就已經沒有機會了。

右後衛林約翰目前則已隸屬台電隊，這回在中華隊教練遊說下，為了參與世大運至母校台灣體大申請復學，結果也是「真心換絕情」。從日本返台歸建後，很少缺席台電訓練的他請了1周的假，低落心情可見一斑。

這次的風波不但衝擊世大運，對男足長期而言也是傷害。別忘了緊接在世大運之後，9月5日就有中華男足作客巴林的亞洲盃資格賽。除了旅外與世大運國腳，其他不是來自這兩個區塊的國腳們，目前都沒有比賽可踢，近期也得展開集訓。但這次世大運風波重傷互信，要怎麼練呢？

日籍教頭黑田和生與足協的合約簽到世大運為止，時間關係原本仍由他領軍對陣巴林。然而世大運代表隊目前面臨內憂外患，黑田缺席的狀況不明，對巴林之戰恐怕也不樂觀了。

(中時電子報)