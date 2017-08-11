中市火車站前店家抗議施工圍籬隔絕 將改採半鏤空設計

台中火車站原站前第一排的店家，被施工圍籬隔離，半年來生意掉了一半，怨聲四起。（陳淑芬翻攝）

台中火車站站前的原客運總站拆除後，設置圍籬近半年，被批評施工進度緩慢影響進出及商機。立委黃國書今天表示，要求加速作業，並改採半鏤空圍籬，把店家及居民從「隔離區」解放出來。市府建設局回應指出，將採納半鏤空圍籬建議，並在1個月內協請鐵工局完成改善。

中市建國路北側的原客運總站在去年十月底拆除，為打造台中車站站前廣場，原址設置圍籬施工，周遭店家及居民抱怨半年多來施工進度緩慢，圍籬根本形同「隔離圍牆」，嚴重影響進出及商機。

立委黃國書服務處昨天進行會勘，黃國書表示，台中火車站站前廣場，將結合鐵路高架化及轉運中心，是舊市區經濟發展的重要關鍵，但施工期造成交通不便、影響店家生意，建設局與交通部鐵工局應加速作業，此外，建議改採半鏤空圍籬，把店家居民從「隔離區」解放出來。

黃國書服務處執行長黃守達指出，店家及居民屢次陳情批評，施工圍籬擋在中山路到台灣大道間，過去「站前第一排」的店家卻淪為「隔離區」，往來的旅客路人根本看不到店面，半年來生意掉了一半，而工地至今竟尚未開始施作。

市府建設局回應表示，將採納半鏤空圍籬的建議，既能有效阻隔工地保障行人安全，也可維持視覺通透性，並承諾在1個月內協請鐵工局完成圍籬改善，把對店家生意的影響降到最低。

(中時)